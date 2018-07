E’ stata l’Aula Magna del Campus dell’Università della Basilicata a Potenza ad ospitare l’anteprima nazionale del video realizzato da “Casa Surace” per l’Unibas.

In tanti erano presenti per la prima visione del tanto atteso video realizzato dalla casa di produzione metà napoletana e metà valdianese. Si tratta di una iniziativa promossa dall’Università per raccontare l’Ateneo, i suoi studenti, i tesori lucani, dai Sassi di Matera al Volo dell’Angelo. Ma anche per far conoscere l’Università e per promuovere le tante ed importanti attività che si svolgono.

Un video ci quattro minuti e mezzo che gioca sul binomio tra la realtà e la percezione dello studio e dell’università, tra l’immaginario di nonni e genitori. Un progetto, come sottolineato dalla Rettrice Aurelia Sole, realizzato in coproduzione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 e con il patrocinio dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.

Non erano presenti i ragazzi di Casa Surace, visto che sono già stati nei locali dell’Unibas nelle settimane scorse per le riprese, con tanto di camice ed occhiali protettivi da laboratorio, si sono improvvisati studenti dell’ateneo lucano per le riprese del video, coinvolgendo anche molti studenti.

Un “amore”, quello nato tra Casa Surace e UniBas iniziato il 6 giugno 2017, quando nella stessa Aula Magna, erano presenti Simone Petrella, Daniele Pugliese, Alessio Strazzullo (fondatori e autori di Casa Surace) e Riccardo Betteghella e Bruno Galasso (attori di Casa Surace), per discutere sul tema “Online branded content & viral marketing: tutto fa brodo in Casa Surace“, nell’ambito dei corsi di Economia e Gestione delle Imprese e di Marketing.

– Claudio Buono –