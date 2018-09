Presentati all’82^ Fiera del Levante di Bari i nuovi serramenti dell’azienda Sidel di Buonabitacolo

Importante partecipazione dell’azienda Sidel di Buonabitacolo all’ 82^ Fiera del Levante di Bari.

L’azienda valdianese, specializzata nella produzione di serramenti, ha partecipato dall’8 al 16 settembre ad uno degli appuntamenti più attesi e importanti che conta un mercato costituito dalle regioni del Sud d’Italia, del Sud Est europeo, dei Balcani, del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale. Circa 260mila le visite per l’evento fieristico con un incremento del 10% rispetto allo scorso anno.

Un’occasione propizia per la Sidel che ha avuto modo di presentare al pubblico l’innovazione di tutta l’offerta commerciale con prodotti di alto design. Sono due le nuove finestre in legno e legno alluminio, frutto dell’intuizione Sidel. Tra le proposte anche una finestra studiata contro i furti, in linea con le esigenze di sicurezza sempre più sentite.

Si tratta inoltre di finestre trattate con cicli di vernici studiate appositamente per ridurre la manutenzione con un notevole risparmio economico. Sull’acquisto, viene inoltre offerto in omaggio un kit di nutrimento che rende le finestre resistenti alle intemperie.

Prodotti che hanno riscosso successo e interesse anche alla Fiera del Levante dove la Sidel ha potuto far conoscere in anteprima le novità.

Tutti i nuovi prodotti sono esposti nello show-room aziendale di Buonabitacolo dove sono disponibili al pubblico per essere visitate e per chiedere ulteriori informazioni al personale.

– Claudia Monaco –

