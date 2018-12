Potenziamento ospedali di Polla e Sapri. Il parere del coordinatore PD Cartolano e dell’onorevole Conte

Dopo l’approvazione del Piano Ospedaliero della Regione Campania da parte del Ministro della Salute Giulia Grillo, il coordinatore PD del Vallo di Diano Domenico Cartolano interviene a riguardo.

“Finalmente una bella notizia per il nostro territorio – dichiara Cartolano – Il Ministero della Salute ha approvato il Piano Sanitario regionale nel quale era previsto il passaggio a Dea di I livello per il nostro nosocomio. Un risultato straordinario che oltre alla conferma del Punto Nascita prevede un forte potenziamento di tutti i reparti e la possibilità di aprirne altri. Straordinario lavoro fatto dalla Regione Campania grazie al quale abbiamo raggiunto un punteggio pari a 152 per i servizi resi creando così le condizioni per migliorarli”.

Cartolano ha ringraziato chi è stato vicino al territorio e ha lottato per salvare il Punto Nascita. “Grazie Presidente per aver mantenuti gli impegni! – conclude – Un ottimo lavoro di squadra che ha visto tutti partecipi dando ognuno il suo contributo. Un grazie all’assessore Matera, all’onorevole Picarone, ai sindaci, al Presidente del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, al consigliere provinciale Imparato, al presidente della Comunità Montana, ai sindacati e al comitato Curo. Una grande unione e compattezza per un grande risultato”.

Anche il deputato di Liberi e Uguali Federico Conte interviene sull’approvazione del nuovo Piano e sulla questione dei Punti Nascita.

“Il Ministero della Salute approva il Piano ospedaliero della Campania e salva anche i punti nascita di Sapri e Polla, considerandoli Dea di primo livello, presupposto per ottenere la deroga alla chiusura precedentemente decretata – commenta Conte – Si scongiura così la perdita di due importanti presidi sanitari. La grande mobilitazione popolare, il lavoro di sindaci e comunità locali, accompagnati e rafforzati dalla netta posizione di protesta espressa nella nostra interrogazione urgente alla Ministra Grillo, hanno portato un risultato importante per tutto il territorio”.

– Annamaria Lotierzo –