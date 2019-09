Potenza: riaperto il reparto di Terapia intensiva neonatale all’ospedale “San Carlo”

“Come da impegni assunti, riapre oggi il reparto di Terapia intensiva neonatale all’ospedale San Carlo di Potenza, grazie al ripristino dell’organico attualmente in essere e soprattutto alla convenzione stipulata con l’Asl Napoli 3 Sud“. Ad annunciarlo l’assessore alla Salute e Politiche sociali della Regione Basilicata, Rocco Leone.

Il servizio era stato sospeso a causa dell’assenza dei medici per malattia e dell’impossibilità da parte della Direzione Sanitaria di far fronte alla problematica tamponando attraverso una convenzione con l’ASL Napoli 3 e la copertura di alcuni turni da parte di un pediatra in arrivo dall’ospedale di Melfi. Una problematica, quella della carenza di personale medico, che aveva costretto il Direttore Barresi a sospendere l’importante reparto del “San Carlo”.

“In questo momento il mio pensiero va ai bambini, alle famiglie e anche alle associazioni che hanno vissuto direttamente questa emergenza. Con la nuova programmazione regionale – aggiunge Leone – faremo quanto è necessario per rilanciare ulteriormente la neonatologia del maggior ospedale lucano, tra le eccellenze della nostra sanità, affinché la brutta pagina scritta nei giorni scorsi si chiuda in via definitiva“.

– Paola Federico –