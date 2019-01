Potenza: il 12 gennaio la Banca Monte Pruno presenta il libro “Dammi tregua” di Gianluca Timpone

Sarà presentato il 12 gennaio il libro dal titolo “Dammi tregua” di Gianluca Timpone. Un evento che ha già riscosso una forte partecipazione di pubblico e di interesse nella sua presentazione nel Vallo di Diano e, nello specifico, a Teggiano nel scorso mese di luglio.

Questa volta la presentazione si trasferisce in Basilicata e in particolare a Potenza, presso la Sala del Cortile del Museo Archeologico “Dinu Adamesteanu”.

Il testo di Timpone è un viaggio piacevole nei sistemi fiscali “storici” tra racconti, aneddoti ed eccessi, come l’introduzione della tassa sulle finestre introdotta da Napoleone fino ad arrivare alla nascita dell’Agenzia delle Entrate e all’attuale sistema di riscossione. Cosa può fare un cittadino in vista di un pignoramento, del fermo amministrativo di un suo bene, del sequestro di un immobile? Con un linguaggio chiaro, semplice ed efficace, l’autore spiega come non perdersi d’animo e come affrontare problemi che sembrano insuperabili, utilizzando esempi pratici. Questo libro è, dunque, anche un manuale d’uso per chi voglia difendersi efficacemente da un fisco spesso considerato troppo aggressivo.

I lavori partiranno con i saluti istituzionali del sindaco di Potenza Dario De Luca e del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese.

Seguiranno gli interventi del Dottore Commercialista Vito Trotta e dell’Economista e Professore Emerito della LUISS “Guido Carli” Giuseppe Di Taranto.

Le conclusioni saranno affidate all’autore del libro Gianluca Timpone, Dottore Commercialista e volto noto delle reti RAI dove frequentemente partecipa a programmi televisivi come esperto su tematiche fiscali. A moderare la presentazione sarà Valentina Bisti, giornalista del TG1.

L’ingresso all’appuntamento culturale è libero.

Annamaria Lotierzo