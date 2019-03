Polla:Pama Arredamenti al servizio dei professionisti del food e no-food con soluzioni per ogni esigenza

Professionalità e competenza sono le caratteristiche che da oltre due decenni contraddistinguono l’azienda Pama, con sede a Polla, nel settore degli arredamenti professionali.

L’azienda realizza allestimenti per le attività del food e no-food, garantendo un’ampia scelta di prodotti e soluzioni su cui orientarsi.

In particolare, Pama è specializzata nella vendita, installazione e assistenza di tutte le attrezzature professionali per uffici e spazi professionali, pasticcerie, gelaterie, locali per la ristorazione, per l’arredo di botteghe ed enoteche. Per completare la sua offerta di attrezzature l’azienda propone, per il settore panificazione, una svariata scelta di forni di altissimo livello di tecnologico, selezionando i migliori marchi produttori, come Moretti Forni, Oscartielle, Comenda, Coldline, Mecnosud. Una gamma ampia e completa, delle migliori marche e sempre con un ottimo rapporto qualità-prezzo, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Numerosi professionisti in Italia e all’estero apprezzano la qualità e il design degli arredamenti Pama, di cui è possibile ammirare le composizioni in molti locali e uffici anche del Vallo di Diano e nella provincia di Salerno, come l’Hotel Ristorante Magic ad Atena Lucana, la biblioteca e le residenze dell’Università degli Studi di Salerno, la Pasticeria Peccati di Gola a Silla di Sassano, la gioielleria “Il Gioiello” di Atena Lucana, della Banca Monte Pruno nelle filiali di Sala Consilina e Roscigno.

Per ulteriori informazioni e per richiedere un preventivo personalizzato è possibile compilare l’apposito form sul sito aziendale, chiamare il numero 0975/331865 oppure inviare una mail a info@pama-arredamenti.it.

– Maria De Paola –

