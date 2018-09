Un gesto di solidarietà per dare conforto e aiutare i bambini “speciali”. Grazie al progetto “Noi con Voi2018”, infatti, il team di Salerno dell’associazione Gruppo Accoglienza Bambini Bielorussia Onlus ha accolto 10 bambini di nazionalità bielorussa affetti da patologie oncologiche in fase remissiva, ospitandoli per 2 settimane presso 6 famiglie del territorio. In particolare i piccoli, che hanno un’età compresa tra i 7 e i 14 anni, sono stati accolti da una famiglia di Teggiano, due di Sant’Arsenio e tre di Polla.

Proprio Polla è stato il punto di riferimento del Vallo di Diano per il progetto, dove ieri sera, presso la chiesa del Cristo Re si è svolta una festa di accoglienza per i piccoli ospiti, durante la quale le “Famiglie GABB” hanno voluto festeggiare insieme al parroco don Luigi Terranova e all’Amministrazione comunale il successo dell’evento.

“Si tratta di un progetto gratificante, soprattutto per le persone che si dedicano a queste attività – ha dichiarato ad Ondanews il sindaco di Polla Rocco Giuliano – Infatti, il mio ringraziamento va a tutte le famiglie che mettono a disposizione le loro abitazioni e il loro amore nei confronti di questi bambini che hanno bisogno di affetto e amicizia. Polla ha un forte legame con l’associazione GABB Onlus, perché i bambini bielorussi ci fanno regolarmente visita anche in altre occasioni. Il nostro comune ha sempre manifestato solidarietà e accoglienza, lo dimostra anche la presenza di vari immigrati sul nostro territorio e progetti a loro dedicati”.

Per confermare il clima di buonumore e serenità che contraddistingue l’iniziativa, si è svolta oggi presso il Parco dei Mulini di San Pietro al Tanagro una festa ricca di attività ricreative per i nuovi arrivati, che hanno potuto giocare in tutta libertà, grazie anche alla collaborazione dell’associazione Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus sezione di Sala Consilina, alla caccia al tesoro, affrontare percorsi appositi con le biciclette, cantare, ballare e pranzare in allegria con le famiglie GABB.

– Maria De Paola –