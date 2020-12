Con un Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania è stato disposto il finanziamento, a valere sulle risorse POC 2014/2020, del progetto denominato “Interventi Urgenti per la Riqualificazione del campo da tennis e la realizzazione di una pista di atletica” presso l’Impianto Sportivo Comunale “A. Medici” di Polla.

Tale intervento è stato individuato nell’ambito della manifestazione di interesse per l’utilizzo delle economie derivanti dalla Summer Universiade Napoli 2019.

“Si esprime grande soddisfazione per l’obiettivo conseguito – dichiarano il sindaco Massimo Loviso ed il Presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport Giovanni Corleto – si tratta di interventi di riqualificazione dell’edilizia sportiva che consentiranno, nel breve periodo, una migliore e più partecipata fruizione delle relative strutture sportive comunali”.

La realizzazione della pista di atletica e la sistemazione del campo da tennis si sostanziano quali ultime idee progettuali della precedente Amministrazione del compianto Sindaco Rocco Giuliano che l’attuale compagine realizzerà nel segno della continuità.

“L’implementazione delle strutture sportive pollesi sarà l’occasione per riaffermare l’importanza della pratica dello Sport in genere – dichiarano ancora Loviso e Corleto – e per promuovere e incoraggiare l’approccio all’atletica leggera e alle discipline ad essa correlate, oltre che al tennis, soprattutto tra i più giovani amanti dello Sport”.

– Claudia Monaco –