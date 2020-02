Piano per il Lavoro in Campania. Pubblicata banca dati del concorso per i Centri per l’impiego

Sono disponibili le due banche dati relative alle prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 641 posti complessivi di categoria C e D presso i Centri per l’Impiego.

Per ciascun quesito, identificato da un numero progressivo, sono riportate tre alternative di risposta (A, B, C). La risposta esatta è sempre quella contrassegnata con la lettera A.

La banca dati sarà disponibile per la consultazione fino al giorno precedente all’inizio delle prove preselettive.

Nel sito di presentazione della domanda è disponibile una funzionalità per eventuali segnalazioni sui quesiti di esame, come rappresentato nel relativo documento di istruzioni d’uso. Nel trasmettere le segnalazioni i candidati dovranno indicare nell’oggetto il progressivo identificativo del quesito e nel testo una sintetica descrizione della segnalazione.

Il servizio di segnalazione sarà disponibile fino al 29 febbraio e non sarà fornita alcuna risposta individuale alle comunicazioni inoltrate.

CLICCA QUI per scaricare la documentazione.

