Piano per il Lavoro della Regione Campania. Pubblicati i primi due bandi di concorso

È stato pubblicato il bando del Piano Lavoro della Regione Campania. Sono 166 gli Enti che in questa prima fase hanno delegato la Commissione RIPAM a selezionare nuovo personale tramite la procedura del corso-concorso.

Tutti i diplomati e i laureati possono partecipare alle selezioni facendo domanda sulla piattaforma www.ripam.cloud fino all’8 agosto. Le prove pre-selettive si terranno tra fine agosto e settembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli, seguirà una prova e poi i tirocini formativi retribuiti di 10 mesi presso i Comuni e gli Enti preposti. Poi un colloquio finale e l’assunzione a tempo indeterminato.

Sul sito del Formez (riqualificazione.formez.it) e della Regione Campania e sulla Gazzetta ufficiale (www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf…) tutte le informazioni relative al concorso.

E’ già possibile inviare la domanda di ammissione al corso-concorso per via telematica, compilando il modulo on line tramite il sistema “Step-one”. La compilazione e l’invio della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando.

Sul sito internet del Formez, almeno quindici giorni prima del loro svolgimento, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgeranno le prove preselettive, nonché le modalità di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta e le informazioni relative a modalità e tempi del suo svolgimento.

Sono due i bandi pubblicati oggi: 1) Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 1.225 unità, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti locali della Regione Campania; 2) Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti locali della Regione Campania.

Tra gli Enti che figurano nei bandi, oltre alla Regione Campania e al Consiglio regionale, anche i Comuni di Buccino, Campagna, Montesano sulla Marcellana, Padula, Sanza, Sicignano degli Alburni, Petina, Polla, la Comunità Montana Vallo di Diano, Celle di Bulgheria, Albanella, Pisciotta, Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo.

– Chiara Di Miele –