Si è conclusa la manifestazione di interesse per l’adesione dei Comuni e degli Enti locali al Piano per il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni della Campania.

Dopo la sottoscrizione dei relativi accordi di collaborazione con la Regione Campania, ogni singolo Ente comunicherà al Formez il proprio fabbisogno di personale necessario all’avvio delle procedure selettive per il corso-concorso. Gli Enti locali hanno fatto pervenire in Regione un’apposita nota di trasmissione, a firma del legale rappresentante, dell’atto deliberativo contenente la manifestazione di volontà all’adesione alla procedura e la contestuale approvazione dell’Accordo di collaborazione.

Quest’ultimo impegna il Comune ad effettuare l’analisi del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, con il supporto del sistema informativo messo a disposizione da Formez-Pa, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, individuare le unità di personale reclutabili a tempo indeterminato ed a tempo determinato, nel triennio 2018-2020, nei profili di interesse del progetto RIPAM Campania, verificare la sussistenza delle condizioni per l’assunzione delle unità di personale, quale requisito per poter deliberare l’adesione al progetto RIPAM Campania ed esercitare espressa delega alla Commissione interministeriale RIPAM, far svolgere, presso le proprie sedi, ai candidati selezionati attraverso il progetto RIPAM il periodo di formazione on the job, garantendo ogni supporto necessario e la collaborazione alla valutazione finale del percorso formativo.

Hanno già manifestato alla Regione Campania la propria volontà ad aderire, tra gli altri, anche i Comuni di Bellosguardo, Sicignano degli Alburni, Monteforte Cilento, Tortorella, Ispani, Sant’Angelo a Fasanella, Sant’Arsenio, Buccino, Bracigliano, Alfano, Perito, Valva, San Mauro Cilento, Petina, Battipaglia, Pollica, Altavilla Silentina, Sessa Cilento, Sapri, Casaletto Spartano, Roscigno, Albanella, Sanza, Ottati, Colliano, Laureana Cilento, Serre, Camerota, Montecorice, Contursi Terme, la Comunità Montana Bussento – Lambro – Mingardo, Campagna, San Rufo, Pisciotta, Pertosa, Padula, Celle di Bulgheria, Montesano sulla Marcellana, la Comunità Montana Vallo di Diano, Monte San Giacomo, Orria, Roccadaspide, Castelcivita, Eboli, Palomonte, Controne, Salvitelle, Stio.

– Chiara Di Miele –