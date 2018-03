Da Petracca Design a Padula Scalo arredamento, serramenti e soluzioni innovative per una casa da sogno

L’azienda Petracca Design in via Nazionale a Padula Scalo da 20 anni è una realtà consolidata nel settore dei serramenti e dell’arredamento, affermata attività non solo in Campania, ma anche in Basilicata, Calabria, Toscana, Lazio e Lombardia. 10.000 metri quadrati in cui si coniuga la produzione con lo showroom espositivo per offrire ai clienti un servizio a 360° verso la ricerca degli elementi più adatti alle proprie esigenze e alla realizzazione di abitazioni moderne e funzionali.

La gamma dei prodotti Petracca Design parte storicamente dai serramenti, porte e portoni per giungere, grazie all’impegno profuso negli anni, agli elementi di arredo e di oggettistica delle marche che caratterizzano il design mondiale, alle luci, parquet, scale, tende, recinzioni, garage e arredamento da giardino, passando per la produzione di arredo e cucine su misura. Grazie alla presenza in azienda di esperti tecnici e designer, da Petracca Design è possibile farsi seguire in un percorso di consulenza e progettazione in realtà virtuale per poter vedere in anteprima il futuro arredamento e la disposizione degli elementi nella propria abitazione. Progetti 2D e 3D, ricreati da software all’avanguardia, attraverso cui scegliere, grazie ad una guida esperta, le migliori soluzioni di arredamento più adatte alle proprie esigenze e ai propri gusti.

Gli infissi Petracca si adattano ad abitazioni dal design classico ma anche più moderno e, grazie ad una vasta gamma di prodotti, è possibile scegliere tra legno, legno alluminio, PVC e infissi di sicurezza prodotti osservando l’obiettivo dell’elevata qualità ad un prezzo adatto a tutti.

Per le porte interne Petracca Design è rivenditore ufficiale del Gruppo Garofoli, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di porte per interni, dalle classiche in legno massello ai prodotti in alluminio. Ampia anche la scelta per le porte blindate che garantiscono elevata sicurezza ad abitazioni e uffici e vengono progettate in base alle caratteristiche dell’ambiente che andranno a proteggere.

Petracca Design pone l’accento sulla progettazione degli interni offrendo esperienza, materiali di alta qualità e soluzioni innovative ed efficienti. E’ rivenditore ufficiale delle aziende più note per ciò che concerne l’illuminazione interna (Penta, Kundalini, Icone, Ferroluce, Driade, tra alcuni marchi). Inoltre nello showroom di Padula Scalo sarà possibile trovare gli eleganti parquet Gazzotti e le migliori scale prefabbricate per interno del marchio Fontanot con l’innovativa linea Time (scale a chiocciola, a rampa, a sbalzo, salva spazio), ma anche tende per interni ed esterno, sicure ed eleganti recinzioni per uso residenziale o industriale e il portone per garage certificato più adatto ad abitazioni o aziende, oltre ai rivoluzionari elementi di Arredo Giardino realizzati in alluminio per una qualità certificata nel tempo, tra cui pergole, tende a braccio o a caduta, cappottine, ombrelloni, pensiline, pergole bioclimatiche e tende in trazione.

Per visitare l’ampio showroom di Petracca Design e scoprire tutta la gamma di prodotti offerti dall’azienda è possibile recarsi direttamente in via Nazionale a Padula Scalo, telefonare allo 0975/74084 o visitare il sito www.petraccainfissi.com.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –