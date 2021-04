Paura a Tardiano di Montesano. Auto va a fuoco lungo la strada che conduce in Basilicata

Paura nella prima serata di oggi nella frazione Tardiano di Montesano sulla Marcellana, lungo la S.P.103 che conduce a Moliterno.

Per cause in corso di accertamento una Mercedes Station Wagon ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava in viaggio.

Fortunatamente il conducente, accortosi del fumo, è riuscito ad uscire dall’abitacolo e a restare illeso.

Il rogo è stato domato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Rilievi del caso affidati ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –