Paura a Potenza, minicar in fiamme in via del Gallitello. Intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di paura questa sera a Potenza dove una minicar in transito in via del Gallitello ha preso fuoco durante la sua marcia.

Il giovane alla guida è riuscito ad uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo. È successo sul rettilineo che porta verso via Isca del Pioppo, in prossimità dell’incrocio che porta ai palazzi della Regione Basilicata.

Sul posto è stato immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme che hanno distrutto il mezzo.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Sconosciute al momento le cause che hanno portato ad innescare le fiamme.

– Claudio Buono –