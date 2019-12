Partiti i lavori della Camerota-Lentiscosa. Il sindaco Scarpitta:”E’ una giornata storica”

Sono iniziati ieri pomeriggio in Località Vallone della Massa i lavori della Camerota-Lentiscosa, l’importante arteria che in breve tempo e con pochi chilometri collegherà le tre frazioni del Comune di Camerota.

A posare il primo mattone è stato proprio il sindaco Mario Salvatore Scarpitta che, grazie al lavoro di tutta la squadra di governo, è riuscito ad ottenere dalla Regione Campania un finanziamento di 1.250.000 euro per la realizzazione dell’intera opera pubblica.

“Questa è una giornata storica – ha dichiarato Scarpitta – perché grazie alla realizzazione di questa strada i tre paesi interni del Comune di Camerota diventeranno una sola grande frazione. Tutto questo servirà a creare un maggiore sviluppo economico dell’intero territorio e a migliorare la vita delle tre comunità“.

Presente all’inaugurazione dei lavori anche il presidente della IV Commissione Urbanistica Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania Luca Cascone che ha sottolineato l’attenzione che la Regione ha posto sulla viabilità e sul “Piano Strade” stanziando 600 milioni di euro per tutti i comuni campani.

“Per Camerota è stata scelta questa strada perché è nevralgica per il Comune – ha dichiarato Cascone – Un’opera importante che sarà accompagnata anche dal progetto relativo alla messa in sicurezza e adeguamento del porto. Siamo in presenza di un’amministrazione molto attiva e operativa“.

Dopo l’apertura ufficiale del cantiere, la giornata è proseguita presso l’hotel “La Scogliera” a Marina di Camerota dove sono stati riportati tutti i lavori realizzati in questi due anni dall’Amministrazione Scarpitta e presentati i nuovi progetti già messi in cantiere.

– Maria Emilia Cobucci –