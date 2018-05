Continuano le interviste alle figure professionali che collaborano con l’azienda DFL Lamura di Sala Consilina, da anni leader nel Vallo di Diano nel settore della vendita di articoli di ferramenta, materiali edili ed affini. Grazie ad una valida ed eccellente organizzazione aziendale è riuscita rapidamente ad ampliare il suo raggio d’azione anche fuori della Campania, raggiungendo importanti traguardi e soddisfazioni in tutto il Centro e Sud Italia. Ondanews ha intervistato Angelo Lopardo collaboratore esterno dell’azienda.

Da quanto tempo collabori con DFL e in cosa consiste il tuo supporto?

Collaboro con DFL da circa 5 anni. Supporto l’azienda nel Marketing e nella Comunicazione.

Come hai cominciato a collaborare con DFL e, soprattutto, cosa ti ha permesso di mantenere un rapporto così longevo?

Il mio rapporto con DFL è cominciato grazie alle mie pregresse conoscenze dei principali applicativi di grafica. Questo ha permesso di farmi conoscere e apprezzare sin da subito. Il mio modo di lavorare in questo campo è risultato utile come supporto per un buon approccio al marketing e alla comunicazione in genere. La collaborazione, col tempo, è maturata e si è consolidata grazie alla dedizione ed alla passione che ci metto ogni giorno.

Quali sono i cambiamenti principali che hai vissuto insieme all’azienda?

Principalmente la mia crescita professionale, che in una grande azienda, dinamica e giovane come la nostra, è facilitata in maniera semplice e veloce e mi offre nuove opportunità. Oggi, infatti, oltre ad occuparmi di grafica in senso stretto, sono in contatto con i miei interlocutori commerciali per sperimentare sempre nuove frontiere della comunicazione.

Qual è il progetto che ti ha maggiormente appassionato e perché?

Il progetto a cui sto dedicando maggiore attenzione è sicuramente quello dell’evoluzione del volantino, che, pur essendo uno strumento apparentemente superato, risulta essere sempre un valido supporto per arrivare in maniera capillare fino al consumatore finale. Anche l’evoluzione del catalogo alla quale stiamo lavorando proprio in questi giorni è di fondamentale importanza per l’azienda. Stiamo lavorando inoltre a soluzioni interattive che supportino questi prodotti.

Quali obiettivi conti di raggiungere con DFL?

Mi pongo obiettivi principalmente di carattere generale, sono soddisfatto del mio percorso di lavoro. Sicuramente voglio migliorarmi ancora e crescere professionalmente per potere ambire nel prossimo futuro a posizioni di leadership nel mio campo di riferimento.

– redazione –