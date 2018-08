Padula: nella giornata in memoria dell’architetto de Cunzo riapre la mostra “La Certosa Ritrovata”

Si è tenuta ieri, nella Certosa di San Lorenzo a Padula, la giornata di studio in memoria dell’architetto Mario de Cunzo, ex Soprintendente ai Beni Ambientali, Storici e Paesaggistici di Napoli. Presenti, tra gli altri, il Direttore del Polo Museale della Campania, Anna Imponente, il sindaco di Padula, Paolo Imparato, il Direttore Generale del MiBACT, Francesco Sisinni, Gennaro Miccio, direttore Segretariato Regionale MIBACT Piemonte, Francesco Canestrini, Soprintendente SABAP Basilicata, Alfonso Andria del Centro Universitario Europeo per i Beni culturali di Ravello, la Direttrice della Certosa, Vega de Martini.

“Il direttore de Cunzo– ha sottolineato la Direttrice de Martini– fece tanto per la Certosa e per il territorio. Genius Loci è l’idea che la Certosa abbia un’anima di 500 anni di storia che deve essere tenuta presente nel restauro e nella valorizzazione”.

Intervenuti anche il Funzionario SABAP di Salerno e Avellino, Giovanni Villani, la vicedirettrice della Certosa, Anna Maria Romano. A moderare i lavori Filomena Chiappardo, assessore alla Cultura del Comune di Padula.

“Siamo in una fase di grande attenzione sulla Certosa– ha dichiarato l’assessore Chiappardo- ricordare Mario de Cunzo e ospitare personalità del calibro di Vega de Martini significa guardare al passato per ritrovare slancio per le attività che poniamo in essere insieme al Polo museale della Campania”.

In occasione della giornata è stata riaperta la mostra “La Certosa Ritrovata” allestita negli ambienti della passeggiata coperta. Fu organizzata anche alla fine degli anni ’80 da Vega de Martini, è una raccolta di tutti i materiali erratici che appartengono e che raccontano le varie epoche della Certosa.

La mostra è stata descritta nei dettagli dai ragazzi del Servizio Civile MiBACT supportati dalla vice direttrice Romano.

– Gianluca Calenda –