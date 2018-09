Padula: domani “Storia del Brigantaggio Meridionale 1870/1874” del Circolo Carlo Alberto 1886

Nell’ambito della rassegna “Padula 2018, non solo cultura”, il Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 in partnership con la Banca Monte Pruno ed in collaborazione con il Comune di Padula, presenta “Storia del Brigantaggio Meridionale 1870/1874”.

Domani 16 settembre, alle ore 18:00, nell’Aula Consiliare in Piazza Umberto I, appuntamento con la storia per illustrare le cause della nascita del fenomeno del brigantaggio meridionale, esploso subito dopo l’Unità d’Italia.

Ne parleranno il professor Carmine Pinto, docente di Storia Contemporanea presso l’Università di Salerno, Michele Albanese, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Filomena Chiappardo, assessore alla Cultura del Comune di Padula e Felice Tierno, Presidente del Circolo Sociale Carlo Alberto 1886.

