Ottobre Rosa. Il 27 e 28 due webinar della Regione Basilicata sulla prevenzione del tumore al seno

Il 27 ottobre dalle ore 17 e il 28 ottobre dalle ore 16.30, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione Ottobre Rosa, mese della prevenzione sostenuta da molte associazioni, si terranno le iniziative “Insieme per la prevenzione del tumore al seno“, organizzate dalla Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata.

Entrambe in modalità da remoto per rispettare le norme di contenimento della pandemia, mettono al centro i temi della prevenzione come strumento migliore per la lotta al tumore al seno.

Domani, 27 ottobre, si discuterà nel webinar de “La prevenzione si veste di rosa” a cura dell’associazione Donne Medico di Matera. Il 28 ottobre il webinar “Il rosa ti sta bene! Vestiti di salute“, a cura del dottor Vitale, medico chirurgo dell’ospedale “San Giovanni” di Lagonegro.

Simbolicamente si illumineranno di rosa le sedi istituzionali del Palazzo del Consiglio Regionale e del Palazzo del Comune di Potenza, la Piazza Heraclea di Policoro e la Torre di Marconia di Pisticci.

