Ospedale San Carlo di Potenza. Uil-Fpl: “Auspichiamo una nuova gestione con la nomina di Barresi”

“Con la nomina di Barresi a Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo”, la Uil-Fpl auspica l’apertura di un nuovo corso che veda al centro il rilancio delle relazioni sindacali, strumento indispensabile per puntare ad un potenziamento del più importante nosocomio lucano”.

Lo afferma il sindacato in una nota, in cui è ricordato che “attualmente l’Azienda Ospedaliera “San Carlo”, riferimento regionale della comunità lucana, trasformatasi in un grande cantiere, vive una fase di incertezza e di attesa sia per i lavori di adeguamento antisismico e la realizzazione di nuovi padiglioni, sia per l’accorpamento degli ospedali periferici, ai sensi della legge 12/2017, che ancora presenta diverse criticità. Gli interventi infrastrutturali e quelli legati alla nuova governance, naturalmente, sono indispensabili per migliorare la qualità dei servizi e per ottimizzare le prestazioni, ma non sufficienti. E’ indispensabile mettere in campo nuovi modelli organizzativi capaci di offrire prestazioni sanitarie di elevato livello volte a soddisfare il bisogno di salute dei cittadini”.

“Una struttura che per tutti i medici della Regione Basilicata e per i loro pazienti – prosegue la Uil-Fpl regionale – deve rappresentare un vero e proprio centro d’eccellenza. Un’azienda sanitaria pubblica moderna, efficiente ed altamente specializzata. Già oggi il “San Carlo” è al centro dell‘interesse di medici ed esperti di vari paesi europei per i risultati raggiunti nel campo della prevenzione, diagnosi e terapia di alcune malattie. Alcune unità operative sono state riconosciute a livello nazionale come punti di eccellenza per una serie di attività specifiche. In questa fase l’impegno della nuova Direzione Strategica dovrà essere rivolta alla territorializzazione dei servizi, mettendo in rete velocemente i vari presidi e rafforzando le già esistenti reti ospedale-territorio”.

“Uno sforzo da subito va fatto – conclude – per rilanciare le relazioni sindacali, interrotte oramai da mesi, a partire da un confronto sul nuovo Atto Aziendale, anche per dare risposte non a pochi medici, ma ai tanti professionisti che operano quotidianamente e laddove necessario, annullare in autotutela atti dell’ultima ora illegittimi della passata gestione”.

