Ospedale di Potenza. Il 26 ottobre visite gratuite per chi soffre di dermatite atopica

La Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell’adulto “Dalla parte della tua pelle”, che prevede visite dermatologiche gratuite su prenotazione per chi soffre di questa patologia, fa tappa a Potenza sabato 26 ottobre.

Promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), prevede consulti gratuiti su prenotazione in trenta centri ospedaliero-universitari in cui gli specialisti dermatologici saranno a disposizione per aiutare gli adulti che soffrono di dermatite atopica ad intraprendere il percorso di cura più adatto alle singole esigenze dei pazienti.

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa che si caratterizza per prurito intenso e costante, forte secchezza della cute, comparsa di rossore diffuso e vescicole su diverse aree del corpo. La patologia ha un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti. In Italia si registra un’alta incidenza di dermatite atopica negli adulti: l’8,1% degli intervistati ammette di soffrirne, a fronte di una media del 4,9% di altri Paesi.

Sabato 26 ottobre presso l’Unità Operativa di Dermatologia dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, diretta dal dottor Angelo Piccirillo, chi soffre di dermatite atopica potrà prenotare una visita di controllo dermatologico gratuito telefonando al numero 340/4279447 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

La Dermatologia dell’Azienda Regionale Ospedaliera “San Carlo” di Potenza, principale riferimento per tutte le patologie dermatologiche della Basilicata, è da tempo all’avanguardia nella diagnosi e cura di malattie cutanee infiammatorie croniche come la dermatite atopica. “Questa affezione ha il suo esordio di norma in età pediatrica e tende a migliorare con l’età, tuttavia esiste una quota significativa di adulti con forme particolarmente gravi e persistenti della patologia – afferma il dottor Piccirillo -. Presso il nostro ambulatorio è possibile praticare le nuove terapie per la dermatite atopica”.

La Campagna “Dalla Parte della tua pelle” è promossa da SIDeMaST con il Patrocinio di ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e di ANDEA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) ed è realizzata grazie al contributo incondizionato di Sanofi Genzyme.

– Chiara Di Miele –