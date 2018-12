Oggi pomeriggio a Corleto Monforte si discute di giovani e imprese tra tradizione ed innovazione

Oggi a Corleto Monforte, a partire dalle 17:30, il Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili, in collaborazione con la Fondazione Iridia ed il Forum dei Giovani Campania, promuove il workshop dal titolo “Giovani e imprese tra tradizione e innovazione: strumenti ed opportunità per uno sviluppo sostenibile delle aree interne“.

L’incontro punta a focalizzare l’attenzione sul fare impresa oggi, in particolare fare impresa giovanile, sull’importanza di fare business legando le tradizioni del territorio all’innovazione ed analizzando anche le modalità e gli strumenti tecnici, operativi e finanziari attualmente disponibili per la business idea.

A fare gli onori di casa sarà Camillo Pignataro della Fondazione I.RI.DI.A. a cui spetterà il compito di introdurre i lavori.

Seguiranno gli interventi tecnici di Giovanni Moccia, amministratore delegato dello Studio Moccia Consulenze, che relazionerà sul tema “#impresiamoci: il rischio di impresa, la startup innovativa, la scheda progetto, il business plan, gli sportelli impresa, i principali strumenti finanziari per fare impresa giovanile oggi”, e dell’ingegner Vincenzo Leone che analizzerà come al giorno d’oggi diventa sempre più necessario utilizzare degli strumenti hardware e software come ausilio indispensabile alla gestione di una giovane impresa. L’idea di business, infatti, da sola non è sufficiente e anche una piccola impresa ha la necessità di utilizzare semplici piattaforme informatiche al fine di realizzare il suo scopo sociale.

Il seminario è destinato non solo a chi ha un’idea d’impresa, ma anche a neolaureati o laureandi in materie scientifiche, tecniche o economico gestionali, che dopo gli studi intendono intraprendere un percorso professionale autonomo di liberi professionisti o imprenditoriale.

Infine, Antonello Cascio, consigliere del Forum della Gioventù della Campania, riporterà l’esperienza dello Sportello Impresa sorto a Controne proprio in virtù di un accordo di Mondi Sostenibili con il Distretto 59 del Forum e, a seguire, dello sportello web nato dall’accordo con il Forum Regionale. Seguirà dibattito in sala.

I lavori si terranno presso la sede di Fondazione I.RI.DI.A. a Corleto Monforte a partire dunque dalle 17:30 e si concluderanno con un brindisi augurale in occasione delle prossime festività natalizie.

– Miriam Mangieri –