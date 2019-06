Nominati a Salerno quattro Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana del Vallo di Diano

Questa mattina, durante la celebrazione della Festa della Repubblica in piazza Amendola a Salerno, tramite il Prefetto Francesco Russo, è stata conferita l’Onorificenza di Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana al Maresciallo Francesco Pennisi, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Teggiano, al Maresciallo Antonio Russo, Comandante Stazione di Sanza, al Maresciallo Cono Giardullo dei NAS di Potenza e ad Attilio De Lisa, infermiere residente a Sanza da oltre un ventennio.

La nomina ufficiale è stata data dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un decreto del 27 dicembre 2018. Un merito notevole che è concesso a chi si è distinto nel campo delle lettere, arti, economia nel sociale e nel disimpegno di cariche pubbliche. Dopo 36 anni nell’Arma dei Carabinieri, Antonio Fernando Russo, originario di Ispani, è stato riconosciuto come Cavaliere al Merito della Repubblica. Da 12 anni in servizio a Sanza, il maresciallo Russo si è contraddistinto per l’impegno prima nel Nucleo Operativo poi come Comandante di Stazione. Due anni fa per il “comportamento altamente meritevole durante il servizio” e per gli anni nell’Arma ha ricevuto la Medaglia Mauriziana.

Ad accompagnarli, tra gli altri, il sindaco di Sanza Vittorio Esposito e il sindaco di Teggiano Michele Di Candia.

“È un riconoscimento gratificante – dichiara il comandante Russo – Ho collaborato, inoltre, con la DDA di Salerno nel 2001 per l’arresto di numerosi politici. Sono orgoglioso del mio lavoro e di questo conferimento”.

Attilio De Lisa, originario di San Rufo, annovera già la qualifica di Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa e di Commissario sezionale per la Federazione di Salerno dell’Associazione Nazionale Combattenti e reduci, presso la sezione di Sanza.

“E’ un orgoglio per me avere questo riconoscimento dal Presidente Mattarella – dice De Lisa – Mi prodigo nel sociale nella comunità cattolica da sempre e questo Conferimento mi lusinga”.

– Ornella Bonomo –

Leggi anche:

1/06/2019 – Teggiano: il Maresciallo Pennisi, a capo della Stazione Carabinieri, nominato Cavaliere della Repubblica