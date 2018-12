Niccolò Casella, 19enne di Teggiano, approda in Serie D con il Borgosesia

Il 19enne di Teggiano Niccolò Casella approda in Serie D firmando il tesseramento con il Borgosesia.

Un risultato importante per il terzino sinistro che lascia il Valdiano e si trasferisce al nord, in provincia di Vercelli. Niccolò è stato contattato dai dirigenti della squadra dopo esser stato osservato nel campionato di Eccellenza in Campania. Dopo la firma del contratto si è ritrovato subito nella panchina dello Stadio Comunale Luigi Forlano, convocato per Stresa – Borgosesia, partita terminata con un 2 a 3.

“Se sono arrivato qui è soprattutto grazie al Valdiano ed alla mia famiglia – commenta emozionato Niccolò – che mi è sempre stata vicino fin da quando ero piccolo. Qui mi sono trovato molto bene fin dal primo giorno, siamo un gruppo forte, molto giovane ed abbiamo un mister molto preparato. Sono felice e soddisfatto di questa scelta e sono pronto per questa nuova avventura. Darò il massimo e sono convinto che non mi pentirò della scelta effettuata”.

Niccolò già nel 2014 era entrato a far parte del mondo del “calcio che conta” firmando il tesseramento con la Virtus Lanciano, militante nel campionato di calcio di Serie B.

Un’altra soddisfazione per la mamma Katia e il papà Dario che hanno sempre creduto in lui e per la comunità teggianese che gioisce per quest’ultimo successo. Ora la speranza per tutti è quella di vederlo un giorno sui campi della Serie A.

– Paola Federico –