Neve e ghiaccio. Obbligo di gomme invernali o catene a bordo su alcune strade della Provincia di Salerno

La Provincia di Salerno – Settore Viabilità e Trasporti ha emesso un’ordinanza che impone l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo lungo le strade di competenza dell’Ente di Palazzo Sant’Agostino.

L’obbligo in questione sarà in vigore fino al 15 aprile 2018 ed è valido per tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Questi ultimi, infatti, possono circolare soltanto in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere utilizzati sono soltanto quelli omologati secondo le normative vigenti in materia, mentre i dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e devono essere montati almeno sulle due ruote degli assi motori.

Numerose le Strade Provinciali su cui vige l’obbligo tra cui la S.P. 16 da Torraca a Caselle in Pittari, la S.P. 18 Laurito-Sanza, la S.P.93 Rofrano-Ponte Trave, la S.P.104 Sapri-Confine Basilicata, la S.P.210 Sicilì-Cuppari di Vibonati, la S.P.247 Innesto SP12 – Sant’Angelo a Fasanella- Casone Aresta di Petina.

