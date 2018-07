Nasce in Basilicata la onlus sanitaria di volontariato Corpo Soccorso Emergency

Ha visto la luce a Potenza una nuova onlus sanitaria, la Corpo Soccorso Emergency che, attraverso una serie di network è presente a livello nazionale. All’evento inaugurale sono intervenute numerose autorità civili e religiose.

La onlus è presieduta da Salvatore Azzato e il neonato comando regionale sarà il primo avamposto di un irraggiamento a copertura totale in Basilicata. E’ prevista infatti l’apertura di numerosi distaccamenti anche a Viggiano, a Maratea, a Stigliano e a Matera.

La base della Corpo Soccorso Emergency è stata inaugurata a Potenza in via Sanremo e mira a diventare una fucina di volontariato declinato in molteplici aspetti. Dai trasporti alla consegna dei farmaci, oltre ad un centro di formazione dove far germogliare la cultura della defibrillazione precoce.

I volontari della onlus sanitaria presieduta da Azzato, inoltre, sono stati coinvolti nei più importanti eventi lucani per gestire l’emergenza medica, tra cui i festeggiamenti in onore della Madonna di Viggiano, la Parata dei Turchi e una serie di altre importanti assistenze.

Del Corpo fanno parte medici, infermieri e soccorritori volontari e a titolo gratuito, tra i fautori del progetto “Cardium Emergency” che in vari Licei è servito a formare il corpo docente. La Corpo Soccorso Emergency dispone di una cospicua flotta di ambulanze di rianimazione ed automediche di ultima generazione.

– Chiara Di Miele –