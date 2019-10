Morta suicida sotto un treno ad Agropoli, il fidanzato si era tolto la vita a luglio con una pistola

Si chiama Giorgia Saja la ragazza che, nella giornata di ieri, si è gettata sotto un treno ad Agropoli. Ed è legata ad uno spiacevole destino al suo fidanzato, Antonio Lorenzo D’Amino, che nel mese di luglio aveva deciso di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola al poligono di tiro di Eboli.

Malinconici i post pubblicati sui social da Giorgia in questo ultimo periodo: “Non ti rivedrò mai più?, “Certo che mi rivedrai, gli addii non sono per sempre”. Tutto ciò accompagnato sempre da due emoticon, un cuore e un angelo.

La giovane alla vista dell’Intercity che, dopo le 15, si dirigeva verso Reggio Calabria, si è lanciata sui binari, si è sdraiata a terra e si è lasciata travolgere dal treno in corsa.

Il suo fidanzato Antonio, studente universitario 22enne, il 20 luglio scorso era partito di buon ora da Capaccio per raggiungere il poligono di tiro ad Eboli. Secondo le Forze dell’Ordine il gesto era stato premeditato. Antonio ha esploso un colpo verso il bersaglio e poi con fermezza ha puntato la pistola alla bocca e si è ucciso.

A testimoniarlo anche una lettera, di poche righe, lasciata alla mamma e al fratello. Forse quel gesto ha cambiato per sempre la vita della giovane Giorgia.

– Paola Federico –

