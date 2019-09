Mondiale di bowling a Las Vegas. Alberto Petracca di Potenza è il secondo miglior italiano in gara

Secondo miglior italiano in gara nel ranking generale, 27° nella classifica mondiale. E’ questo l’importante risultato raggiunto da Alberto Petracca di Potenza, che ha partecipato ai Mondiali seniores di Bowling che si sono tenuti a Las Vegas. Petracca è stato il primo potentino a partecipare ai Mondiali e le sue prestazioni nelle competizioni di singolo, a squadra e doppio, sono più che soddisfacenti.

Solamente 41 birilli, vale a dire 41 punti, non gli hanno consentito di accedere alla finale master, che ha poi eletto i primi quattro del mondo. Alla finalissima è riuscito ad accedere un suo collega italiano, Marco Reviglio di Milano, classificatosi poi all’8° posto.

Un’esperienza più che soddisfacente per l’atleta di bowling potentino che è riuscito a partecipare ai mondiali di Las Vegas dopo una preparazione fatta fuori regione, non essendoci in Basilicata campi da bowling per allenarsi. Petracca ha partecipato ai mondiali con la nazionale italiana.

“E’ stato un grande orgoglio – ha dichiarato – indossare la maglia azzurra. Per me è stata la prima volta. Sapevo di non avere grandi possibilità e speranze, ma ho comunque dato tutto per questi colori. E i risultati sono andati oltre le aspettative, sono più che soddisfatto”.

Un risultato importante da cui ripartire per Petracca, che adesso riprenderà ad allenarsi per puntare alla qualificazione per i prossimi Campionati europei, che sono in programma in Austria, a Vienna, a gennaio 2020. Dopo Antonio Fiorentino, oro con la nazionale italiana ai mondiali dell’anno scorso, il nome di Potenza e della Basilicata viene portato in alto nel bowling anche da Alberto Petracca.

– Claudio Buono –