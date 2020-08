Mobilità, ultimo rientro dalle vacanze. Domani e domenica traffico da bollino rosso

Inizia il fine settimana dei grandi rientri dalle vacanze con bollino rosso nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto. Sui 30.000 km di rete stradale e autostradale Anas è infatti previsto un incremento dei flussi di traffico lungo la direttrice Sud-Nord del Paese per i maggiori spostamenti del controesodo che si uniscono ai rientri dell’ultimo fine settimana di agosto verso i grandi centri urbani.

Anas ha predisposto un piano di gestione che comprende, tra l’altro, l’impiego di 2.500 addetti e il monitoraggio 24 ore su 24 della rete di competenza. Per l’assistenza e il pronto intervento sono a disposizione degli utenti 200 operatori impegnati tra la Sala Situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell’autostrada A2 del Mediterraneo dove Anas opera in affiancamento alla Polizia Stradale.

Il monitoraggio del traffico 24 ore su 24 riguarderà in particolare i principali assi strategici: l’A2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, la Statale 106 Jonica in Puglia, Basilicata e Calabria, la Statale 18 Tirrena Inferiore in Campania, Basilicata e Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la Strada Statale 131 Carlo Felice in Sardegna, l’autostrada del Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 “Roma Fiumicino” e la Strada Statale 148 Pontina nel Lazio che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e il Garigliano, l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna, sui versanti tirrenico e adriatico del Centro Italia le direttrici SS1 Via Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e SS16 Adriatica (Puglia, Abruzzo ed Emilia Romagna). Infine al Nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia dai valichi di confine, la Statale 36 del lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, il Raccordo Autostradale RA10 Torino Caselle in Piemonte, in Valle d’Aosta la Statale 26 e, tra Emilia Romagna e Veneto, la Statale 309 Romea.

E’ in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti domani, sabato 29 agosto, dalle 08.00 alle 16.00 e domenica 30 dalle 7.00 alle 22.00.

