Migranti.Vincenzo De Luca:”In Italia sono giunti molti farabutti e delinquenti. Vanno colpiti duramente”

Nelle ultime ore il tema dei migranti in Italia si è fatto di nuovo caldo in seguito all’entrata nelle acque territoriali della nave Sea Watch 3 che non ha rispettato a Lampedusa l’alt della Guardia di Finanza.

Sulla problematica è intervenuto anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del Forum Ansa di cui è stato ospite.

“Se c’è una domanda di umanità e solidarietà dobbiamo rispondere a braccia aperte – ha affermato De Luca, facendo riferimento alle ultime notizie che giungono da Lampedusa -. Altra faccia della medaglia, che in genere le forze di sinistra non hanno coraggio di rivelare, è che ci sono comportamenti anomali legati a pezzi di immigrati che sono nel nostro Paese“.

Il governatore campano, infatti, ha sottolineato che nel nostro Paese sono giunte “persone perbene ma anche fior di farabutti e delinquenti che in qualche caso tolgono serenità di vita. Questi vanno colpiti duramente, senza imbarazzo“.

“Se abbiamo accattonaggio molesto, bande organizzate per furti negli appartamenti è parte della verità con cui fare conti – ha aggiunto -. Sul litorale domizio ci sono bande che hanno organizzato una vera e propria mafia nigeriana“.

– Chiara Di Miele –