Matrimonio gay sulla spiaggia di Paestum. Nello e Giuseppe coronano un sogno d’amore

Un “Sì” speciale quello celebrato sulla spiaggia di Paestum, a pochi passi dai Templi, e che ha unito in matrimonio Nello Ferrara e Giuseppe Zollo che da Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore in uno dei posti più incantevoli della Campania.

Nello fa il cuoco nel carcere di Avellino ed ha 42 anni, mentre Giuseppe, che di anni ne ha 30, è un imprenditore nel campo dell’informatica. Si sono conosciuti in un bar circa 6 anni fa e da allora non si sono più lasciati, decidendo di sposarsi visto che la legge lo permette anche alle coppie omosessuali. Dopo il rito nuziale, i due sposi hanno festeggiato in un noto hotel di Paestum, dove tutto è stato curato nel dettaglio proprio da Nello e Giuseppe.

A celebrare il rito è stato il vicesindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta. “Ho avuto il piacere di celebrare l’unione civile tra Nello e Giuseppe – ha affermato dopo il ricevimento -. Un rito intimo nel mezzo della spiaggia, in riva al mare, in uno dei posti più belli. Nei loro occhi tutto l’amore del mondo“.

La coppia di neo sposi è l’esempio di come affrontare tutto senza badare ai pregiudizi. Non a caso è proprio Giuseppe, quando racconta della loro storia d’amore, ad affermare:”Pregiudizi o difficoltà? Soltanto inizialmente, ma nulla da poter compromettere il nostro amore e le nostre intenzioni”.

– Chiara Di Miele –