Mariano Bifano, campione di canoa di Policastro, conquista l’Ohana Mana Cup in Sardegna

Una nuova medaglia d’oro si è aggiunta ieri pomeriggio al palmares di Mariano Bifano, il campione di canoa originario di Policastro Bussentino che ha partecipato alla X edizione della gara Internazionale “Ohana Mana Cup“, organizzata dalla Federazione Internazionale Canoa ICF nel Golfo degli Angeli a Cagliari.

La gara, alla quale hanno preso parte 80 atleti provenienti da tutto il mondo, è iniziata a Marina Piccola ed è terminata a Geremeas, lungo un percorso di 21 km caratterizzato da un vento di maestrale che soffiava a 10 nodi e da onde alte più di 80 centimetri. Una situazione meteorologica ottimale per la specialità prevista dalla gara: l’oceanracing.

La competizione era anche valida per il Campionato Italiano di Surfski, la specialità di Bifano, e per la selezione dei canoisti che di diritto accederanno il prossimo 7 ottobre ai Campionati Europei ad Alicante in Spagna. Due sono stati gli ottimi risultati che il 39enne proveniente dalla Polisportiva Cilento Policastro ha ottenuto. Bifano infatti ha conquistato il secondo posto nella specialità oceanracing, battuto per pochi millesimi di secondi dal 24enne francese Henot Valentin, che fin dal primo momento è stato in testa alla gara, mentre ha raggiunto la vetta del podio, conquistando la medaglia d’oro, per il Campionato italiano di surfski, strappando il pass per i prossimi Europei di Alicante.

“Si è trattato di una gara molto tecnica, viste le condizioni meteorologiche – ha dichiarato Bifano – La partenza non è stata molto entusiasmante e brillante, come spesso mi accade, ma a metà gara ho ritrovato il ritmo e la sintonia giusta con il mare e sono riuscito ad ottenere i risultati sperati”.

– Maria Emilia Cobucci –