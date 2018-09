Ancora successi prestigiosi per Maria Teresa Chechile, l’infermiera poetessa di Atena Lucana che vive per lavoro a Jesi, in provincia di Ancona.

Dal 18 al 26 agosto, infatti, Maria Teresa ha partecipato per una masterclass di scrittura al Festival Internazionale di Poesia “Il Federiciano” a Rocca Imperiale, il paese della Poesia, insieme a Mogol, Alessandro Quasimodo, figlio del noto poeta, ed Anastasi, autore dei testi cantati da Arisa. Nel corso del Festival ha avuto la grande occasione di conoscere Dato Magradze, poeta georgiano candidato al Premio Nobel.

Sempre a “Il Federiciano” la poetessa atinate è arrivata in finale riuscendo a portare a casa l’inclusione di una sua poesia nell’antologia Federiciana. Si tratta del testo dal titolo “Pensiero“.

Oltre a questo importante traguardo, Maria Teresa ha anche ottenuto un diploma di merito e la possibilità di collaborare personalmente con il figlio di Quasimodo per la realizzazione audio-video di un cd contenente ben 5 sue poesie dal titolo “Alessandro Quasimodo legge Maria Teresa Chechile“, che uscirà nel mese di ottobre.

La Chechile ha poi partecipato al Concorso Internazionale di Poesia “Premio Mario Luzi” ricevendo la possibilità di pubblicare tre delle sue poesie in una prestigiosa enciclopedia che uscirà a dicembre e sarà disponibile in numerose librerie d’Italia. L’opera è realizzata con l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica e del Senato.

