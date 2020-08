Margherita Siani candidata al Consiglio regionale della Campania nella lista del Partito Democratico

Finora ha messo “la firma e la faccia” nella sua lunga esperienza professionale, ora Margherita Siani, giornalista del “Il Mattino“, è candidata al Consiglio regionale della Campania nella lista del Partito Democratico. “Ho accettato questa candidatura perché la Politica delle decisioni può migliorare la vita e la quotidianità delle nostre comunità. Ho vissuto da protagonista le tante stagioni belle ma anche difficili, ora sento di voler dare io al territorio e porto con me tutto quello che sono e che ho fatto“.

La candidatura di Margherita Siani nasce dopo un confronto interno al partito nell’area di sua provenienza, Sele-Tanagro-Alburni. “E’ per me un grande onore poter rappresentare i luoghi di cui ho raccontato, analizzato e studiato evoluzioni sociali ed economiche per oltre tre decenni. Ringrazio l’area Pd del Sele-Tanagro per aver voluto questa mia candidatura, condivisa dal partito. Essere scelti dopo un confronto interno ad un partito, essere scelti per la fiducia che si ha in te è un grande privilegio. Immenso. Raro“.

In questo “viaggio elettorale” sarà quindi accompagnata dall’esperienza di tanti anni di impegno professionale in ogni angolo della provincia, dalle aree interne a quelle di costa, dal nord al sud della provincia, dalle grandi realtà ai piccoli borghi.

I temi scelti per questo “viaggio” sono Aree interne, Europa, donne e rappresentano il valore di un impegno nel quale Margherita Siani crede fortissimamente. “Il tempo di oggi mette nelle nostre mani e nella nostra capacità amministrativa opportunità nuove e insperate fino a pochi mesi fa. Ed è per questo, anche per questo, che ci sono, con ogni competenza acquisita negli anni e con la determinazione di chi crede che una strada sia giusta. Questo è il mio impegno per la nostra Regione“.

