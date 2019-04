Si è tenuto oggi il Consiglio comunale di Ispani sull’annosa questione del Presidio Ospedaliero “Immacolata” di Sapri, da tempo al centro dell’agenda politica dei Sindaci del Golfo di Policastro e del Comitato di Lotta.

Secondo quanto contenuto negli atti amministrativi adottati dagli organi competenti dell’ASL Salerno e riportato dai Sindaci interessati, l’ospedale di Sapri non è stato dotato del personale medico e paramedico necessario al regolare svolgimento delle prestazioni con ripercussioni negative sul funzionamento dei vari settori e di conseguenza sull’intero territorio.

Una situazione, come formalmente espresso dai Sindaci, che peggiorerà in seguito alla riforma pensionistica introdotta dal Governo centrale, che con la cosiddetta “Quota 100” comporterà un consistente esodo del personale medico, provocando una paralisi del servizio sanitario offerto con gravi ripercussioni sulla salute del comprensorio.

A tal proposito l’Amministrazione comunale di Ispani in accordo con gli altri Sindaci del distretto sanitario presenteranno una formale protesta alla Regione Campania e all’ASL affinché ciascuno adotti gli atti necessari a garantire la piena funzionalità dell’ospedale di Sapri.

“Chiediamo con fermezza alla Regione e al Governo centrale di attivarsi affinché vengano coperti i posti mancanti nei vari reparti per non far morire una struttura ospedaliera fondamentale per tutto il basso Cilento – ha dichiarato il Sindaco Marilinda Martino – Siamo in un territorio che potrebbe accogliere anche cittadini provenienti da altre regioni come la Basilicata e la Calabria ma in assenza di personale medico questo non potrà mai accadere“.

– Maria Emilia Cobucci –