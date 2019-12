Maltempo. Stanziati per la Campania oltre 2 milioni di euro per gli eventi avversi di ottobre e novembre

Il Consiglio dei Ministri, su istanza della Regione Campania, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio regionale interessato dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di ottobre e novembre scorsi.

Sono stati stanziati per la Campania 2.357.094,62 euro.

“Come comunicato nei giorni scorsi, la Regione ha richiesto lo stato di emergenza per aiutare le Amministrazioni comunali colpite dal maltempo delle scorse settimane. I finanziamenti permetteranno di intervenire sui Comuni per il ripristino dei territori delle zone colpite, per interventi di messa in sicurezza immediati e urgenti” ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca.

Come previsto dalla normativa, saranno successivamente stanziate ulteriori risorse per l’attivazione di prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate.

La Regione provvederà a individuare i primi interventi urgenti.

– Chiara Di Miele –