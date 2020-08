Lutto nella Magistratura,è morto il giudice Carmine Olivieri.Era stato sostituto procuratore a Sala Consilina

Lutto negli ambienti della Magistratura. E’ morto oggi pomeriggio all’età di 53 anni il giudice Carmine Olivieri.

Olivieri, che stava combattendo contro una malattia, aveva ricoperto negli anni scorsi l’incarico di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina con la direzione di Aniello Barone prima e successivamente con Amato Barile. In seguito si era particolarmente distinto per il suo ruolo di magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Potenza. Da qualche mese, invece, il giudice Olivieri era stato trasferito alla Procura Generale di Salerno.

Lascia attoniti e addolorati la notizia della morte di un magistrato particolarmente stimato sia nel Vallo di Diano che nel Potentino.

“I Magistrati del Distretto di Salerno esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega Carmine Olivieri – si legge in una nota dell’ANM -. Nell’esercizio delle funzioni requirenti, sia in Sicilia sia in Basilicata sia nel nostro Distretto, il collega Olivieri si è sempre distinto per la dedizione al lavoro e per la riconosciuta indipendenza. Cordiale con tutti e rispettoso del ruolo di ciascuno, è stato sempre apprezzato, per serietà, equilibrio e passione che infondeva nel lavoro, dai colleghi, dagli avvocati e dal personale amministrativo. Costernati e commossi, rivolgiamo alla sua famiglia il nostro pensiero affettuoso, nella certezza che il carissimo ricordo di Carmine resterà per sempre impresso nei cuori di tutti noi“.

– Chiara Di Miele –