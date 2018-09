L’ospedale di Polla si rafforza, arriva un nuovo cardiologo. Si tratta del dottor Giuseppe Colangelo

Buone nuove per l’ospedale “Luigi Curto” di Polla e, in particolare, per l’Unità Operativa di Cardiologia diretta dal dottor Silvio Saponara. Da ieri, infatti, il reparto può vantare la valida presenza di un nuovo cardiologo, il dottor Giuseppe Colangelo.

41 anni, vive a Castel San Giorgio. L’ultimo incarico ricoperto dal nuovo cardiologo del “Curto” è stato presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove si è distinto per eccellenti doti professionali oltre che grandi qualità umane, due caratteristiche che in un medico sono di fondamentale importanza.

Il dottor Colangelo, inoltre, ha prestato servizio negli anni anche all’ospedale di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, e presso il presidio ospedaliero di Camposampiero, in provincia di Padova.

Stimato e particolarmente benvoluto, è conosciuto anche per la sua passione per le gare podistiche. Da subito è stato accolto dai colleghi del “Curto” con particolare affetto, tanto che il primario del reparto di Neurologia, il dottor Pietro Greco, lo ha presentato al mondo social anche attraverso la sua pagina Fb “Difendiamo le nostre strutture sanitarie”.

“Sono molto contento e orgoglioso di far parte di questa nuova ‘famiglia’ – ha dichiarato il dottor Colangelo ad Ondanews – spero di far bene per tutta la collettività assieme al primario, il dottor Saponara, e ai giovani colleghi del reparto di Cardiologia“.

Un buon inizio, dunque, per questa nuova e ulteriore professionalità che va a rafforzare l’organico di un ospedale che ultimamente ha sofferto la carenza di personale.

– Chiara Di Miele –