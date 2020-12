L’ing. Cono Gallo dell’Area Tecnica del Comune di Atena Lucana rieletto consigliere dell’UNITEL

Il 16 dicembre scorso si è svolto, in modalità telematica, il Congresso Nazionale dell’UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) per il rinnovo degli Organi Elettivi, per il quadriennio 2021-2024 dell’associazione che raggruppa la maggior parte dei tecnici dei Comuni italiani e degli altri Enti Locali, ed avente come scopo la tutela e valorizzazione della professionalità dei tecnici degli enti pubblici.

Tra i 21 consiglieri eletti, rientra anche l’ing. Cono Gallo, tecnico dipendente del Comune di Atena Lucana.

Il Presidente neo-eletto dell’associazione, l’arch. Claudio Esposito, responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castel Frentano, in provincia di Chieti, subito dopo l’elezione ha dichiarato che nominerà l’ing. Gallo quale coordinatore UNITEL dell’Area Sud che comprende Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

La sezione provinciale UNITEL di Salerno ha manifestato la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto, frutto non solo della professionalità dell’eletto ma, anche, il riconoscimento del lavoro svolto, nell’ambito dell’associazione, dai tecnici della sezione salernitana.

