Uno spettacolo nello spettacolo quello che ieri sera ha acceso la Tenuta Nicodemo in occasione della terza serata del “Sassano Beer Fest” che ha ospitato sul palco dell’Area Concerti l’amato rapper napoletano Clementino.

“Iena White“, questo l’alter ego dell’artista che sta portando in giro per l’Italia e in Europa il suo Live 2018, ha offerto quasi due ore di pura energia contraddistinta dal suo beat inconfondibile in cui scorrono impetuose Napoli e la Campania. Una serie di successi vecchi e nuovi e momenti emozionanti che hanno coinvolto il folto pubblico hanno lasciato il segno in questa V edizione del Festival di birre internazionali organizzato dall’associazione “Sassano…arte, cultura e spettacolo”. Il concerto è stato curato dall’agenzia All Music Management di Umberto Ponzo.

“Sassano Beer Fest” prosegue questa sera quando a partire dalle 22.00 saliranno sul palcoscenico le figure storiche dei Modena City Ramblers. Cisco e I Dinosauri daranno vita ad un concerto unico durante il quale ripresenteranno i nuovi brani e i cavalli di battaglia del noto gruppo. Si conclude domani, domenica 22 luglio, con la Nuova Officina Popolare, un gruppo di musica etno-popolare campano nato nel 2015 con l’intento di diffondere le tradizioni popolari musicali del Sud Italia, ma contaminate dai vari stili dei Paesi del mondo, partendo dalle radici meridionali e sfociando nella world music. Al termine dei concerti sarà possibile ballare nella Tenuta Nicodemo grazie alla musica del dj set.

Nelle ultime due serate la protagonista d’eccezione sarà ancora la birra, italiana ed estera, accompagnata dai piatti tipici locali ma anche dalle specialità gastronomiche straniere.

Ai microfoni di Ondanews il rapper Clementino.

– Chiara Di Miele –