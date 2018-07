Legambiente presenta a Scario il progetto “Fishingforlitter” per la salvaguardia del mare

Una delle più importanti iniziative promosse da Legambiente è Fishingforlitter.

Si tratta di una campagna di tutela e di monitoraggio del mare e delle coste italiane attraverso la creazione di una filiera per il recupero, il trattamento e il riciclo dei rifiuti che vengono rinvenuti in mare. Il progetto che Legambiente promuove in tutta Italia è stato presentato a Scario grazie a una tavola rotonda promossa dall’associazione.

Presenti all’incontro oltre al presidente di Legambiente Maria Teresa Imparato, il Sindaco di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo, il Consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, il Maresciallo della Capitaneria di Palinuro Antonino Crea, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento Tommaso Pellegrino, il coordinatore del Flag Porti di Velia Carmine Farnetano, l’assessore del Comune di Pisciotta Antonio Greco e il direttore di Legambiente Campania Francesca Ferro.

“L’idea di Legambiente – dichiara il Presidente Imparato – è dar vita a un protocollo d’intesa da far sottoscrivere a tutti i comuni interessati per lo smaltimento dei rifiuti che i pescatori ritrovano nelle proprie reti attraverso l’istituzione di piccole isole ecologiche sui porti. Solo così si potrà veramente differenziare”.

L’idea di Legambiente ha trovato pieno sostegno da parte del Presidente del Parco Nazionale del Cilento Pellegrino: “Il Parco è da sempre a favore di iniziative di tale portata che sensibilizzano i comportamenti dei nostri concittadini e così facendo tutelano un bene prezioso per noi che è il mare”.

Entusiasta dell’iniziativa Fishingforlitter il sindaco Palazzo: “La tutela dell’ambiente sarà sempre una delle priorità per la nostra amministrazione”.

– Maria Emilia Cobucci –