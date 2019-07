L’assessore regionale Corrado Matera eletto nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia

L’assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania Corrado Matera è stato eletto nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia. Si tratta di un organo consultivo del Ministro istituito nel 2014 con il compito di promuovere un’azione coordinata dei diversi soggetti che operano nel settore del turismo con la relativa politica e programmazione nazionale. Mette in campo azioni che riguardano le strutture pubbliche dedicate ai servizi turistici, definisce accordi di programma con le Regioni o progetti di formazione nazionale e si occupa di sostenere le imprese che riqualificano l’offerta turistica nazionale promuovendo l’immagine del Paese.

Per la Campania, ma soprattutto per il Vallo di Diano, si tratta di una designazione di forte impatto sul futuro turistico del territorio, considerato che lo stesso Comitato si occuperà del Piano strategico per il turismo nazionale. L’elezione di Matera è stata fermamente voluta da tutti gli assessori regionali coinvolti e successivamente ratificata dalla Conferenza Stato-Regioni.

“Ringrazio tutti gli Assessori al Turismo delle altre regioni italiane per avermi eletto al Comitato permanente di promozione del Turismo in Italia – afferma soddisfatto l’assessore regionale, Matera – La Campania sarà per la prima volta rappresentata in un organismo così importante a livello internazionale. Con Andrea Corsini, assessore della Regione Emilia Romagna, rappresenteremo le regioni nel coordinamento nazionale per le politiche di promozione turistica e lavoreremo per rafforzare l’immagine dell’Italia all’estero“.

Insieme all’assessore Matera, infatti, è stato eletto anche l’assessore al Turismo e al Commercio dell’Emilia Romagna, Andrea Corsini.

