L’artista Antonio Langone di Satriano di Lucania conquista il “Best Arezzo Wave Band Basilicata 2019”

E’ Antonio Langone di Satriano di Lucania l’artista vincitore del premio “Best Arezzo Wave Band Basilicata 2019” che rientra tra le iniziative dell’Arezzo Wave, il festival rock più importante d’Italia.

Langone ha vinto con la sua band composta da Susanna Sallemi di Roma, Vincenzo Tacci di Sciacca e da Rocco Mastroberti di Satriano di Lucania.

Con questo premio, accompagnato dalla sua band, Langone parteciperà il 4 agosto prossimo all’importante iniziativa denominata “Pollino Music Festival” e poi alla successiva fase di selezione nazionale del contest per esibirsi poi a novembre prossimo ad Arezzo, nel corso della prossima edizione di “SudWave”.

“Sono molto contento di questo premio, è un traguardo – ha dichiarato Langone – ma anche un punto di partenza nuovo dopo tanti sacrifici e tanti altri che farò insieme ai ragazzi che sono con me. Questo premio mi ha dato un bel pò di energia e una spinta per continuare e raggiungere altri obiettivi importanti. Adesso continueremo con il tour e poi saremo in studio per lavorare ad un nuovo progetto”.

La passione per la musica di Antonio Langone è iniziata a 7 anni quando ha iniziato a studiare la tromba ed è proseguita poi al Conservatorio di Potenza “Gesualdo da Venosa”. Successivamente ha intrapreso gli studi di chitarra. Grazie alla sua bravura e preparazione ha avuto modo di fare importante attività live e di aprire alcuni concerti importanti come quelli di Eugenio Bennato, Niccolò Fabi, Fabio Concato e James Senese & Napoli Centrale.

Spicca nella sua preparazione quella al CET di Mogol nel 2010 e 2015. Il suo primo disco dal titolo “Oltre gli alberi ci sono le stelle” è uscito un anno fa.

