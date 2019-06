Salto in lungo da record per Larissa Iapichino alla seconda giornata dei Campionati italiani allievi ad Agropoli.

La 16enne toscana, figlia d’arte di Fiona May e Gianni Iapichino, con un formidabile 6,64 sul Salto in lungo ha realizzato il primato nazionale under 18 e under 20 ed ha superato il limite di 6,55 di Maria Chiara Baccini.

Una gara spettacolare in cui la portacolori dell’Atletica Firenze Marathon ha entusiasmato il pubblico con risultati sempre più importanti: 6,44 (vento -1.0) e 6,49 (-0.2) nei primi due salti per poi arrivare ad un centimetro dal record con 6,54 (+0.3) e al clamoroso balzo 6,64 che le permette anche l’ingresso nella top ten italiana di sempre, all’ottavo posto.

La giovanissima atleta è allenata da Gianni Cecconi e Ilaria Ceccarelli e dopo il prestigioso traguardo raggiunto oggi ad Agropoli può anche sperare nella clamorosa qualificazione al mondiale in programma a Doha dal 27 settembre al 6 ottobre.

– Claudia Monaco –