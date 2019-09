A Potenza l’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia Marcianò visita i Comandi militari della Lucania

L’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia S.E. Mons. Santo Marcianò è giunto a Potenza in visita pastorale per incontrare i militari che prestano servizio in Lucania.

L’importante evento si è articolato su tre significativi momenti durante i quali, nella prima mattinata, l’Alto prelato è stato accolto presso il Comando Legione Carabinieri “Basilicata” dal suo Comandante, il Generale di Brigata Rosario Castello, accompagnato dal Cappellano militare, don Giovanni Caggianese.

A seguire, l’Ordinario Militare ha officiato la celebrazione religiosa presso la chiesa parrocchiale “Beata Vergine del Rosario”, a cui ha partecipato una nutrita rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito e della Guardia di Finanza, in servizio ed in congedo, con i rispettivi Comandanti Regionali.

Al termine della messa è avvenuto l’incontro con il personale della Legione Carabinieri “Basilicata” presso la Base Logistica di via Appia, circostanza nella quale l’Arcivescovo Marcianò ha espresso parole di apprezzamento per il costante e instancabile impegno dallo stesso profuso in favore della collettività, portando la propria solidarietà e il suo conforto a tutti i militari e alle loro famiglie.

A margine, l’Autorità ecclesiastica ha posto l’accento sul sentimento di comunione che ha colto in terra lucana, in occasione della sua prima visita pastorale quale carattere di efficacia dell’azione svolta quotidianamente dalla “Benemerita” e dalle altre Forze militari presenti. Analoga visita è stata rivolta al Comando Militare Esercito ed al Comando Regionale della Guardia di Finanza.

A conclusione, il Generale Castello ha donato all’Eccellenza Marcianò l’icona raffigurante un basso rilievo della “Virgo Fidelis” patrona dell’Arma dei Carabinieri realizzata da un artista del materano, come ricordo della giornata odierna.

– Claudia Monaco –