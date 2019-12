Ladri in azione a Polla.

Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti in due abitazioni portando via poche centinaia di euro. I ladri sono entrati forzando una finestra per poi agire indisturbati.

Inoltre, nei pressi dell’ospedale “Curto”, è stata rubata un’auto, un’Audi, recuperata in serata dopo un inseguimento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Potenza. La banda si sarebbe avvicinata al veicolo per poi darsi alla fuga.

L’auto è stata bloccata in Basilicata. I ladri sono riusciti a fuggire.

Tentato furto, inoltre, in un’abitazione disabitata dove ignoti si sono introdotti e con l’ausilio di una fiamma ossidrica hanno tentato di aprire, senza successo, una cassaforte.

Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine.

– Claudia Monaco –