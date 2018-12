La Regione finanzia la riqualificazione del porto di Sapri.Il sindaco Gentile:”Struttura ferma da tempo”

Una pioggia di fondi è in arrivo per molti Comuni cilentani da parte della Regione Campania per la messa in sicurezza, la riqualificazione e la progettazione dei sistemi portuali, che rappresentano importanti fonti di sostentamento di intere economie locali.

Tra le comunità interessate dal decreto regionale rientrano i Comuni di Camerota, Centola, San Giovanni a Piro, Casal Velino, Ascea, Ispani, Vibonati e Sapri che potranno realizzare importanti lavori di potenziamento e miglioramento della zona portuale.

I lavori che verranno messi in opera dai vari Comuni riguarderanno interventi di svariato tipo, dall’adeguamento infrastrutturale del porto, come nel caso di Camerota, al prolungamento della testata del molo e all’ampliamento e al consolidamento della parte interna del molo per il Comune di Centola o alla messa in conformità del quarto lotto del porto di Scario. Mentre per il Comune di Sapri oltre al completamento ci sarà una riqualificazione turistica dell’area portuale con collegamenti dal porto al centro urbano e la realizzazione di un terminal intermodale in zona Brizzi.

“Si tratta di un finanziamento importante per il porto di Sapri – dichiara il sindaco Antonio Gentile – È una grande soddisfazione per la nostra comunità perché riusciamo a mettere mano su una struttura ferma da decenni e dimenticata negli anni che invece rappresenta uno dei punti principali per lo sviluppo cittadino”.

– Maria Emilia Cobucci –