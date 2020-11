La Regione aggiudica 2 milioni di euro per lavori straordinari sulle strade della Provincia di Salerno

La Regione Campania, nell’ambito dell’Accordo quadro triennale per l’affidamento di manutenzione stradale straordinaria, con il Decreto dirigenziale n. 518 del 19 novembre scorso ha aggiudicato importanti lavori di manutenzione stradale straordinaria sulla viabilità provinciale. Si tratta di finanziamenti PO Infrastrutture FSC 2014/2020.

“Sono stati affidati sette interventi – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – redatti e progettati dalla Provincia di Salerno di manutenzione straordinaria della nostra rete viaria, per un totale di circa 2 milioni di euro. Parliamo di lavori di messa in sicurezza di grande rilievo spalmati su tutto il territorio provinciale e che, grazie alla Regione Campania, al suo Presidente Vincenzo De Luca e al Presidente della Commissione consiliare che si occupa di Lavori Pubblici, Luca Cascone, sarà possibile consegnare a breve, appena verranno contrattualizzati i rapporti con le imprese aggiudicatarie. La progettazione e il coordinamento dei lavori sono a cura della Provincia di Salerno, in particolare del Settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del consigliere provinciale alla Viabilità Antonio Rescigno. La Provincia dunque aprirà altri cantieri non solo per migliorare la sicurezza stradale e garantire quindi il diritto alla mobilità sicura, ma anche per promuovere sviluppo economico e occupazione nei nostri territori, in un momento delicato e difficile come quello attuale. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”.

Di seguito l’elenco dei lavori con i relativi importi a base d’asta, senza gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

Potenziamento e messa in sicurezza della SP 11A – SP 11B a Roccadaspide, importo complessivo di 662.494,31 euro; Lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade di collegamento con l’impianto di trasferenza di SARDONE , SP n. 196 e strade comunali, tutte ricadenti nel comprensorio comunale di Giffoni Valle Piana, importo complessivo 312.799,11 euro; Lavori occorrenti per la sistemazione del percorso alternativo alla SR ex SS 164 per Acerno, strada comunale ricadente nel territorio del comune di Montecorvino Rovella denominata Maccaronera – Pezze, importo complessivo 76.096,12 euro; Lavori relativi alla messa in sicurezza della SP 29 tratte ricadenti nei comprensori comunali di Battipaglia – Olevano sul Tusciano – Montecorvino Rovella, importo complessivo 312.799,11 euro; Lavori di messa in sicurezza della SP 25 (comuni S. Cipriano, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle Piana) importo complessivo 224.964,05 euro; Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Piazza Virgilio alla frazione Palinuro del comune di Centola, importo complessivo 171.720,31 euro; SP 3 a Sant’Egidio del Monte Albino – Lavori di messa in sicurezza della SP 3 con riparazione e miglioramento della sovrastruttura stradale, nonché realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, importo complessivo 140.543,99 euro.

– Chiara Di Miele –