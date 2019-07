La Pagano&Ascolillo di San Pietro al Tanagro per il quarto anno è main sponsor della Pesaro Rugby

La Pagano&Ascolillo di San Pietro al Tanagro sarà anche per quest’anno il main sponsor della Pesaro Rugby per la quarta stagione consecutiva (tre in serie A e quella della promozione in B).

La rinnovata partnership è stata presentata ieri nel Comune di Pesaro, alla presenza del sindaco Matteo Ricci, di Massimiliano Ascolillo, Direttore commerciale della Pagano & Ascolillo, di Simone Mattioli, presidente della Pesaro Rugby e del presidente del Comitato Marche Maurizio Longhi.

La Pagano&Ascolillo dimostra, ancora una volta, di essere un’azienda particolarmente sensibile nel sostegno allo sport e alle attività sociali. In questo caso della città di Pesaro dove si trova una sede commerciale della Spa.

“Iniziammo la sponsorizzazione per una visibilità commerciale, – ha affermato Massimiliano Ascolillo nel corso della conferenza stampa – ma siamo stati contenti di trovare con la società una sinergia reale che si manifesta in un’attività quotidiana, in un aiuto nella ricerca di nuovi sponsor e di abbassamento dei costi per il club. Ci sentiamo davvero del territorio, dato che sono 20 anni che abbiamo la sede commerciale a Pesaro. Poi negli anni ne abbiamo aperte altre tre in Italia, una in Marocco e una a Praga. Un’opera di internazionalizzazione iniziata un po’ di tempo fa che ci ha permesso di sopravvivere al difficile momento attuale. Oltre alla realizzazione di grandi opere pubbliche, abbiamo intrapreso anche la strada delle nuove fonti energetiche e rinnovabili”.

Soddisfatto della rinnovata partnership anche il presidente della Pesaro Rugby, Simone Mattioli. “E’ un accordo che ci fa molto piacere – afferma -. L’azienda si era avvicinata a noi con la promozione in serie A, poi non ci ha abbandonato nel difficile momento della retrocessione, per vivere quindi due delle nostre stagioni più esaltanti. Da quest’anno però la squadra non si chiamerà più Paspa Pesaro Rugby, ma Pagano&Ascolillo Pesaro Rugby, per far sì che l’azienda sia sempre più riconosciuta nel territorio, visto che fa parte del territorio. Assieme alla Pagano&Ascolillo ci auguriamo di fare un buon campionato di serie A, di divertirci e di divertire”.

“People”, “Knowledge” e “Ambition” sono le parole chiave della mission aziendale della Pagano&Ascolillo, che ormai fanno parte anche del percorso sportivo della Pesaro Rugby che, nel video di promozione del team, ha carpito proprio questi preziosi termini per connotare la nuova stagione.

– Chiara Di Miele –