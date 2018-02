La New Kodokan di San Pietro al Tanagro conquista il Torneo Interregionale di Judo in Molise

Ancora un’ottima prestazione per gli atleti della New Kodokan di San Pietro al Tanagro che ieri in Molise, precisamente a Montenero di Bisaccia, si sono aggiudicati il Torneo Interregionale di Judo.

Alla importante gara erano presenti i club di 6 regioni, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Abruzzo, con circa 300 atleti. La New Kodokan del Maestro Pietro Amendola è riuscita ad imporsi vincendo ben 18 categorie fra le classi in gara e dominando le classi Cadetti Under 17 e Seniores.

Da segnalare la brillante prestazione di Valerio Trafficante che si è classificato al primo posto nella classe Ragazzi fino a 36 kg, in una categoria che è stata la più numerosa con 16 iscritti. Ottime le prestazioni di tutti ed in particolare di Pasquale Lupo, Viki Amendola e Antonio Ferramosca.

Grande la soddisfazione del Maestro Pietro Amendola per il successo ottenuto dai suoi giovani atleti che, ancora una volta, hanno dato prova di brillanti capacità ottenendo ottimi risultati in un appuntamento sportivo di enorme rilievo.

– Chiara Di Miele –